Sete campos de férias para miúdos

Juntámos as melhores colónias de férias, de norte a sul do País, para manter as crianças entretidas durante o verão.

Para os mais novos, está na altura de dizer adeus à escola e dar as boas-vindas às férias de verão. Se ainda não sabe o que fazer com os miúdos durante estes três longos meses da estação mais quente do ano, nós ajudamos. Seja em Setúbal, Carcavelos, Tomar ou no Cartaxo, há campos de férias espalhados por todo o País, onde a diversão está garantida. Entre atividades desportivas, jogos interativos e ateliês, o difícil vai ser dizer “adeus e até para o ano”.