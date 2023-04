Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

O concerto de César Mourão, a peça Nómadas no Teatro O Bando e A Última Gravação de Krapp, no Teatro Carlos Alberto, fazem parte das nossas sugestões para o fim de semana de 15 a 16 de abril.

1. No sábado, 15 de abril, César Mourão apresenta o concerto Talvez não seja Nada, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. O título do espetáculo remete para uma das canções do primeiro álbum de originais do humorista, que vai ser agora apresentado em palco, em Lisboa e no Porto.

O concerto tem direção musical de Guilha Marinho (guitarra) e conta com a participação de Jaume Pradas (bateria), Nuno Oliveira (baixo), Diogo Duque (trompete) e João Rato (piano). António Zambujo e Juliana Anjo fazem parte dos convidados especiais. Os bilhetes custam entre €15 e €50.

A carregar o vídeo ... César Mourão

2. A peça Nómadas é nova criação do Teatro O Bando, que estreia a 13 de abril, em Palmela. Com encenação e dramaturgia de João Neca e texto da escritora polaca Olga Tokarczuk, o espetáculo debruçasse sobre os conceitos de vigilância e identidade, aos quais se juntam interfaces tecnológicos, que refletem o uso diário da tecnologia.

As atrizes Ana Lúcia Palminha e Rita Brito compõem o elenco da peça, em cena até 14 de maio, de quinta-feira a sábado, às 21h, e domingo às 17h.







Nómadas, no Teatro O Bando DR



3. A peça A Última Gravação de Krapp, de Samuel Beckett, vai estar em cena no Teatro Carlos Alberto, no Porto, de 13 a 23 abril. O monodrama, escrito em 1958, é encenado por Nuno Carinhas e interpretado João Cardoso.







A Última Gravação de Krapp DR

4. O trompetista Dave Douglas e o baterista Joey Baron vão atuar em diversos pontos do País, durante o próximo fim de semana. Os dois músicos, que se cruzaram nos anos 1980 e colaboraram diversas vezes desde então, vão subir a palco, esta sexta-feira, 14 de abril, no Auditório de Espinho, às 21h, seguindo depois para o Gnration, em Braga (15 de abril), o Culturgest, em Lisboa, (16 de abril), e o Salão Brazil, em Coimbra (17 de abril).



5. Os Calema estão de volta aos palcos, com temas como A Nossa Vez, Te Amo, Vai ou Onde Anda. A digressão de 2023 da banda dos irmãos Fradique e António começa esta sexta-feira, 14 de abril, no Sagres de Campo Pequeno, seguindo depois para o Super Bock Arena, em Lisboa, no sábado, 15. Os bilhetes custam entre €30 a €99,90.

6. A companhia Teatro da Terra, apresenta, no sábado, 15, a peça Ela Lobo, no Teatro Municipal de Bragança. O espetáculo, com texto de Ana Lazáro, é encenado por Maria João Luís, que integra o elenco da peça, juntamente com Sílvia Figueiredo. A narrativa acompanha a história de duas rainhas, que lutam ferozmente, depois de terem perdido todos os territórios que lhes pertenciam. Os bilhetes estão à venda por €6.