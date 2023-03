Em "A Baleia", a culpa é um enorme animal

As mais lidas GPS

Nomeado para o Óscar de Melhor Ator, em "A Baleia", Brendan Fraser é Charlie, homem obeso que tenta reconectar-se com a filha adolescente. Que filme é este, que gira em torno da culpa, do luto e da redenção?

Brendan Fraser conquistou o público do cinema graças à saga A Múmia

O realizador Darren Aronofsky parece ter um dom milagroso: ressuscitar carreiras de atores à beira do esquecimento. Foi assim com Mickey Rourke n’O Lutador, é assim com Brendan Fraser neste A Baleia (2022). Depois de uma celebridade conseguida à custa dos papéis de alegre aventureiro a la Indiana Jones na saga Múmia, Fraser consegue agora ter uma personagem complexa neste A Baleia.