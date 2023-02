Segunda temporada de 'House of The Dragon' pode chegar em 2024

Matt Smith e Emma D'Arcy em House of the Dragon

Depois do sucesso da primeira temporada, parcialmente gravada em Portugal, Cacey Bloys, CEO de conteúdo da HBO Max, anunciou em entrevista à Variety que 2024 seria "um bom palpite" para o regresso da prequela de A Guerra dos Tronos.



Embora a data de lançamento não tenha sido anunciada, Bloys adiantou que a série não seria elegível para a temporada de 2024 dos prémios Emmy (cujo período de elegibilidade termina a 31), apontando, por isso, a que o retorno pudesse acontecer por altura do verão do próximo ano.





"A minha filosofia é que um bom guião é a prioridade número um. Não estou a fazê-lo a pensar em ter um bom por ano, ou dois. Quero fazê-lo com base na qualidade e entusiasmo dos que nos chegam."O CEO deixou também claro que é improvável que a HBO seja capaz de produzir um fluxo constante de programação a partir de A Guerra dos Tronos. "Para fazermos a House of the Dragon logo depois de A Guerra dos Tronos, desenvolvemos muitas séries, filmamos um piloto, desenvolvemos um monte de guiões e chegamos lá. Fazer isso de novo exige a mesma quantidade de esforço. Tens de desenvolver muitas coisas, experimentar coisas. Nunca sabes o que vai funcionar."A primeira temporada de House of the Dragon foi lançada em 2022 e é baseada na obra de George R. R. Martin, uma prequela dos eventos de A Guerra dos Tronos. A série foi renovada para uma segunda temporada em agosto de 2022.