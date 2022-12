E depois da consoada?

Celebrado o espírito natalício em família, abertos os presentes e abençoada a quadra na Missa do Galo, a hora, para muitos, é a de continuar as comemorações com os amigos. As noites de 24 e de 25 de dezembro já se tornaram autênticos rituais para quem o Natal só acaba na pista de dança e são várias os clubes do Porto e de Lisboa que se aperaltam para a ocasião.