Consoada e almoço de Natal nos Altis Hotels

No Restaurante Grill D. Fernando e na cafetaria Mensagem vão existir menus especiais para a consoada e dia de Natal.

Nos Altis Hotels o Natal vai ser celebrado com vários menus e buffets especiais para colegas, amigos e família. O Restaurante Grill D. Fernando, do Altis Grand Hotel, tem disponíveis duas opções de buffets e duas opções de menus para grupos: os Buffet Castilho e Buffet Lisboa, com entradas e saladas, sopa, pratos de peixe, carne, opções vegetarianas, sobremesas e bebidas (a partir de €44,50).