'É altura de redobrar cuidados'. Como devemos proteger a pele do sol?

O que devemos procurar nos cosméticos nesta altura? Protetor solar antes ou depois do creme? David Valverde, médico especialista em Estética e Cosmética, tira as dúvidas.

Abriu a Valverde Clinic em 2021 e trabalha há mais de 10 anos na área da medicina. David Valverde licenciou-se em Análises Clínicas e é mestre em Bioquímica. Um ano depois de terminar o mestrado, decidiu voltar a estudar e tirou o curso de Medicina com especialização em Estética e Cosmética. Com a chegada do calor, o médico aconselha a redobrar os cuidados com a pele, em especial no que toca à hidratação. Explica que devemos finalizar sempre a rotina de pele com a aplicação de proteção solar, todo o ano, seja verão ou inverno.