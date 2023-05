3 séries novas para descobrir, de “Emília” a “White House Plumbers”

Disponíveis em diferentes plataformas, produzidas em diferentes países, mais ancoradas em casos reais e históricos ou totalmente 100% ficcionais. Na televisão e no streaming, as novidades continuam a multiplicar-se. A SÁBADO encontrou três que justificam especial atenção.



White House Plumbers, HBO Max





Em White House Plumbers há um momento em que Howard Hunt (Woody Harrelson) e Gordon Liddy (Justin Theroux) fazem uma apresentação a gente próxima de Nixon com táticas para vencerem as eleições e prejudicarem a imagem dos Democratas. A Operation Gemstone, assim se chamava, estava cheia de ideias absurdas, algumas que desafiavam os direitos humanos e várias sem ponta de bom senso. Mas a dado momento chega-se à ideia de Watergate e o espectador percebe que aquela é a pior ideia de todas. Contudo, foi a que teve luz verde. Era a mais barata. True story. Quem não gosta de um bom negócio?Eis a história da minissérie que estreou na passada segunda-feira na HBO Max, composta por cinco hilariantes episódios, criada e escrita por dois veteranos da comédia norte-americana, Alex Gregory e Peter Huyck, e realizada por David Mandel, que tem um passado de escrita e realização em Seinfeld e Curb Your Enthusiasm e, mais recentemente, foi o showrunner de Veep a partir da segunda temporada.Engane-se se pensa que já viu tudo sobre Watergate. Hunt e Liddy e o seu gangue são muitas vezes notas de rodapé nas histórias que relatam o caso. Têm alguma presença em Nixon, de Oliver Stone, e destaque na série Gaslit, do ano passado, contudo faltava uma série para fazer justiça às suas ideias que juntavam necessidade, vale tudo e a paranoia norte-americana que se vivia na época. No fundo, faltava uma série que contasse o Watergate do ponto de vista dos homens que pensaram e puseram o plano em prática, que idealizaram o que se tornou um escândalo porque lhes foi dada carta branca para pensar e executar o impensável.Porquê só agora? Talvez se tenha esperado pelo falecimento de Liddy (2021) ou as mentes por trás de White House Plumbers tenham visto aqui uma ponte interessante para falar do presente dos EUA: cada momento de execução dos planos de Hunt e Liddy é pontuado por uma ideia de desastre, de presidência disposta a tudo para vencer. Só que o ponto de vista aqui não é de quem está prestes a cair - a Casa Branca -, mas de quem sujou as mãos, o operariado das ações secretas, representado por duas figuras fortíssimas a carregar a ingenuidade da paranoia.Talvez a culpa seja de Sara (RTP), a série de Marco Martins criada pelo próprio, por Bruno Nogueira e Ricardo Adolfo. Ou então é uma coisa geracional misturada com uma indústria que cresce aos pouquinhos. É um facto que o audiovisual português tem cada vez mais vontade de contar histórias sobre o meio em que se move. Filipa Amaro fez disso tema na série Frágil (RTP Play), três amigas na luta com a procura de trabalho. Uma delas era uma atriz, outra uma artista. Amaro, que escreve e realiza Emília, dá agora o salto para o horário nobre da RTP1 às segundas-feiras - desde 1 de maio, dia em que foi transmitido o primeiro episódio.Na série, Emília (Beatriz Maia) sonha um dia ser a melhor bailarina do mundo, mas tem de lidar com a realidade de trabalhar numa bomba de gasolina. Podemos ser uma versão melhor daquilo que somos ou os nossos sonhos são apenas uma abstração da nossa inferioridade? É com isso que se debate Emília, com um elenco composto por Catarina Rebelo, Ivo Canelas, Rita Loureiro, Tiago Fernandes e Igor Regalla, além de Beatriz.Uma coisa que se aprende com os documentários e biografias de gente famosa viva - pior, artistas que ainda vivem no pico da carreira -, é que, feitas as contas, toda a gente teve uma vida difícil, mas uns têm a oportunidade de o explanar em frente a uma câmara com alguma descontração.Ed Sheeran: Tudo Somado quer fazer isso mesmo em quatro episódios. O músico britânico abre a porta de casa e do coração para mostrar a família, amigos e os bastidores dos espetáculos que enche. Problemas com drogas e álcool? Claro que os teve.