'Dumb Money': no grande ecrã, a internet contra Wall Street

Baseada na insólita história real do derrube de fundos de investimento por uma comunidade do Reddit, "Dumb Money" chega esta quinta-feira, 21, às salas de cinema portuguesas.

As semelhanças de Dumb Money, novo filme de Craig Gillespie que chega às salas de cinema esta quinta-feira, 21 de setembro, com outro grande blockbuster financeiro, A Queda de Wall Street (2015), de Adam McKay, são demasiado evidentes para ignorar: dois filmes baseados em livros que retratam histórias reais de uma improvável anomalia na Bolsa, com consequências devastadoras para alguns e dividendos milionários para outros.