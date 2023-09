Kenneth Branagh, o Poirot, leva Agatha Christie para Veneza

As mais lidas GPS

O novo filme de um dos atores-realizadores mais aclamados do presente, "Um Mistério em Veneza", é um regresso subversivo de Branagh à obra da escritora, ao papel de Hercule Poirot e ao thriller sobrenatural.

Quem quiser fazer este exercício, que arrisque: quem parece ser o recente responsável pelo regresso ao cinema do género “mistério policial”? Todas as pistas apontam para um suspeito: o realizador Kenneth Charles Branagh, ou Sir Kenneth, já que foi agraciado pela Rainha Isabel II em 2012 com o título de Knight’s Bachelor.