Sábado – Pense por si

GPS

Dois bombeiros feridos no combate ao incêndio na Galeria Zé dos Bois

O fogo deflagrou numa das salas do primeiro andar do edifício, um espaço de produção cultural conhecido da cidade de Lisboa.

Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
As mais lidas GPS
Lusa 09 de fevereiro de 2026 às 10:37
Dois bombeiros ficaram feridos no combate às chamas na Galeria Zé dos Bois
Dois bombeiros ficaram feridos no combate às chamas na Galeria Zé dos Bois DR

Dois elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa ficaram feridos no combate ao incêndio que deflagrou no domingo à noite no Bairro Alto e, pelas 09:50, continuavam em observação no Hospital S. José, segundo fonte da corporação.

De acordo com a fonte, os dois bombeiros ficaram com queimaduras de primeiro e segundo graus nos braços e pernas.

O fogo deflagrou numa das salas do primeiro andar do edifício da Galeria Zé dos Bois (ZDB), um espaço de produção cultural conhecido da cidade de Lisboa.

Segundo disse à Lusa no domingo à noite um dos elementos da direção da associação cultural, a estrutura do edifício não foi danificada e o espaço onde deflagrou o incêndio, um bar, vai reabrir em breve.

A ZDB está instalada no Bairro Alto desde 1997.

Incêndio deflagrou na Galeria Zé dos Bois, no Bairro Alto, em Lisboa
Leia Também

Incêndio deflagrou na Galeria Zé dos Bois, no Bairro Alto, em Lisboa

Tópicos Bombeiro bombeiros Incêndios Resposta de emergência ŽDB Bairro Alto Lisboa
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Dois bombeiros feridos no combate ao incêndio na Galeria Zé dos Bois