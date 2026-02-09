Dois bombeiros feridos no combate ao incêndio na Galeria Zé dos Bois

O fogo deflagrou numa das salas do primeiro andar do edifício, um espaço de produção cultural conhecido da cidade de Lisboa.

Dois bombeiros ficaram feridos no combate às chamas na Galeria Zé dos Bois

Dois elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa ficaram feridos no combate ao incêndio que deflagrou no domingo à noite no Bairro Alto e, pelas 09:50, continuavam em observação no Hospital S. José, segundo fonte da corporação.

De acordo com a fonte, os dois bombeiros ficaram com queimaduras de primeiro e segundo graus nos braços e pernas.

O fogo deflagrou numa das salas do primeiro andar do edifício da Galeria Zé dos Bois (ZDB), um espaço de produção cultural conhecido da cidade de Lisboa.

Segundo disse à Lusa no domingo à noite um dos elementos da direção da associação cultural, a estrutura do edifício não foi danificada e o espaço onde deflagrou o incêndio, um bar, vai reabrir em breve.

A ZDB está instalada no Bairro Alto desde 1997.