Arruda dos Vinhos: bombeiros e IRA resgatam 29 animais após deslizamento de terras

11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Durante a madrugada de quinta-feira, foi realizada uma operação complexa em Arruda dos Vinhos para retirar 21 gatos, sete cães e um coelho do interior de uma habitação em risco.
Uma operação de emergência no concelho de Arruda dos Vinhos mobilizou na madrugada de quinta-feira várias equipas dos Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos, do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) e do grupo Intervenção e Resgate Animal (IRA) para resgatar dezenas de animais que se encontravam no interior de uma habitação prestes a desmoronar devido a um deslizamento de terras.
