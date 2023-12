De Shakespeare a Lobo Antunes e Foster Wallace: as novidades do Teatro São João, no Porto

O Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, vai assinalar os 50 anos do 25 de Abril no próximo ano, levando escolas ao palco em mais uma edição do projeto Visitações e com Nuno Cardoso a adaptar Fado Alexandrino.



"O cinquentenário da Revolução dos Cravos marca a nossa programação do primeiro semestre do ano. Chegados aqui, como olhamos para estes 50 anos de liberdade? Quem somos? Que olhar lançamos ao futuro?", pode ler-se no caderno da programação entre janeiro e julho, divulgada esta quarta-feira, e que prevê o encerramento do Mosteiro de São Bento da Vitória no segundo semestre do ano, para obras de eficiência energética.





Nos dias 4 e 5 de maio, Visitações: Revolução, com texto e coordenação de Cátia Pinheiro e José Nunes, e colaboração da 'rapper' Capicua, vai levar ao TNSJ jovens de oito escolas do distrito."As revoluções em curso e sobretudo aquelas por fazer estruturam e conferem unidade ao texto, trabalhado em oito 'atos', tantos quantas as escolas participantes. A urdi-los estão as palavras ritmadas de Capicua. Um palco, lugar onde o teatro se cumpre todos os dias, talvez seja um dos mais simbólicos espaços onde indagar a ideia de revolução. Jovens de oito escolas da Área Metropolitana do Porto vão tomar o do São João de assalto e enchê-lo de perguntas, rimas e desejo de futuro", indicou o TNSJ na programação.Um dos destaques da temporada vai para a estreia de Fado Alexandrino, de António Lobo Antunes, com encenação e dramaturgia do diretor artístico do TNSJ, Nuno Cardoso, que vai estar no São João entre 5 e 28 de abril."Nuno Cardoso leva à cena aquele que é considerado o grande romance sobre o 25 de Abril, na celebração do seu cinquentenário. O palco devém um imenso mural, que confere matéria, pela presença e contracena dos atores, pelo trabalho dos criativos, às vivências das personagens em quatro tempos que se interpenetram: o Estado Novo, a memória da guerra colonial em Moçambique, a Revolução dos Cravos, o pós-Revolução", pode ler-se no caderno de programação.Entre 11 e 27 de abril, mas no Teatro Carlos Alberto (um de três espaços geridos pelo TNSJ, a par da sala da Praça da Batalha e do Mosteiro São Bento da Vitória), a companhia de teatro Palmilha Dentada apresenta O 25 de Abril Nunca Aconteceu, de Ricardo Alves."O 25 de Abril Nunca Aconteceu acompanha um dia na vida da família Freitas, numa estética devedora de filmes como O Pai Tirano e O Pátio das Cantigas. O mundo avançou, mas Portugal não. O pai trabalha via Internet num esquema de extorsão de dinheiro a mulheres falantes de português espalhadas pelo mundo. A empresa, tal como as tipografias anteriores a 1974, é também o local de funcionamento de uma célula clandestina, que põe a circular informação sobre a ditadura portuguesa. A PIDE continua ativa e cada vez mais ridícula. As Crocs são proibidas", lê-se na descrição da peça.No âmbito do aniversário da Revolução, o Mosteiro de São Bento da Vitória vai acolher o ciclo Musical-mente, entre fevereiro e março, e o TNSJ vai acolher duas récitas de Quis Saber Quem Sou, de Pedro Penim, no final de maio e começo de junho.No primeiro semestre, o TNSJ recebe ainda um ciclo dedicado ao dramaturgo inglês William Shakespeare, que vai passar por Ricardo III, encenado por Marco Paiva, Outra Tempestade, levada ao palco por Carlos J. Pessoa, e Hamlet, L'Ange du Bizarre, de Miguel Moreira.O ano começa no TNSJ com Um Sonho, de Strindberg, por Bruno Bravo, em janeiro, passando também pelo Porto espetáculos como A hora em que não sabíamos nada uns dos outros, de Olga Roriz , A Mina e Tribunal Mina, da Hotel Europa sobre São Pedro da Cova, A Farsa de Inês Pereira, de Pedro Penim a partir de Gil Vicente, e Angela (a strange loop), de Susanne Kennedy, entre muitos outros.O primeiro semestre do ano vai ainda contar com a habitual passagem do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica pelos espaços do TNSJ, e com a estreia de Homens Hediondos, de David Foster Wallace com encenação de Patrícia Portela, em junho, que vai ter Nuno Cardoso a interpretar sozinho em palco.No dia 6 de junho estreia-se o projeto NÓS/NOUS, com texto da galega Ana Carreira e encenação de Nuno M. Cardoso, que "aborda as questões geracionais ligadas à expressão da liberdade (e da sua perda), da identidade, da rebeldia e da desobediência face à norma, ao preconceito, às regras instituídas".