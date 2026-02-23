De Alexander Zeldin a Neves-Neves: 3 peças de teatro para ver esta semana
A Lisboa e à Culturgest, o dramaturgo e encenador britânico Alexander Zeldin leva "Cuidar", sobre a vida de funcionários da limpeza. Mas há mais para ver nos palcos, de Guimarães a Cascais.
O dia a dia de profissionais de limpeza precários, no Reino Unido, é levado a palco por Alexander Zeldin, entre esta quinta-feira e este sábado na Culturgest
Jean Louis Fernandez
Culturgest, Lisboa; 5.ª e 6.ª, 26 e 27 fev.; sáb. 28 fev. 19h; €20