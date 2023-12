Chegou o trailer do filme biográfico sobre Bob Marley

Depois de já ter sido divulgado um teaser trailer (um vídeo em que são mostradas as primeiras imagens de um filme), foi esta terça-feira revelado o trailer oficial do filme Bob Marley: One Love, que chegará aos cinemas a 14 de fevereiro do próximo ano e que se propõe a contar a história da maior e mais impactante figura do reggae no mundo.



A longa-metragem é realizada por Reinaldo Marcus Green, cineasta, argumentista e produtor de filmes norte-americano que já conta no currículo com uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme, graças a King Richard: Para Além do Jogo (2021). Pode ver o trailer aqui:





A carregar o vídeo ... Trailer do filme 'Bob Marley: One Love'

Com o ator inglês Kingsley Ben-Adir (foi o "Ken basquetebolista" no filme Barbie) no papel de Bob Marley, Bob Marley: One Love centra-se num período muito específico da vida do músico e cantor, que nasceu em 1945 e morreu em 1981, os anos de 1976, 1977 e 1978.Durante esses três anos, Bob Marley foi alvo de uma tentativa de homicídio - numa Jamaica a ferver em tensão e violência política, um clima bem retratado por exemplo no documentário ReMastered: Who Shot the Sheriff, da Netflix -, deixou a Jamaica, mudou-se para Inglaterra, gravou álbuns que ficaram para a história, como Exodus (um marco absoluto na história da música) e Kaya, projetou e exportou o reggae para o mundo e voltou à Jamaica para participar no One Love Peace Concert, nova tentativa marcante de pacificação política e social do país.A biografia foi "produzida em parceria com a família Marley", lê-se em nota oficial enviada à imprensa, e conta no elenco com a atriz Lashana Lynch no papel de Rita Marley e James Norton a interpretar o produtor musical Chris Blackwell, entre outros.