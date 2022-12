Da Rússia com amor e conflito

As mais lidas GPS

Se por um lado há quem adore séries fantásticas, também há quem não passe sem uma série de espiões. Se envolver um passado obscuro, que volta para assombrar, melhor. Para esses, a Netflix tem uma estreia para o pós-Natal (segunda-feira, 26 de dezembro), Treason, minissérie de cinco episódios, criada por Matt Charman, um experiente argumentista no género, com filmes como Suite Francesa e Ponte de Espiões no currículo.