Segunda temporada de 'Wednesday'? Eis o que se sabe

341,2 milhões de horas de exibição em todo o mundo na semana de estreia. São estes os números da mais recente aposta de sucesso da Netflix, Wednesday, série com o cunho do galardoado Tim Burton sobre a filha mais velha dos Addams, a família fixada no oculto e macabro que em 1991 se tornou parte da cultura pop e cinematográfica.