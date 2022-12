"Frio Suficiente para Nevar", uma crónica de viagem com desvios

As mais lidas GPS

Jessica Au, australiana de ascendência asiática, ganhou o Novel, um novo prémio para romances em inglês, com Frio Suficiente para Nevar, uma viagem de mãe e filha ao Japão.

Não há muitos romances sobre filhas adultas a reencontrar as mães – a menos que se trate de um “regresso a casa”. Mas não é o caso: em Frio Suficiente para Nevar, o reencontro é feito em território neutro, com as duas personagens acabadas de chegar a Tóquio para uma viagem que terminará em Quioto.