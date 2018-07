Crítica de livros: Como a Sombra Que Passa

Como a Sombra Que Passa

Pela segunda vez, Lisboa está no centro de uma obra do espanhol Antonio Muñoz Molina (n. 1956). Aconteceu com o terceiro livro, acontece com o penúltimo, Como a Sombra Que Passa. O livro acompanha o percurso de James Earl Ray, o assassino de Martin Luther King que passou nove dias em Lisboa, em Maio de 1968, antes de viajar para Londres, onde seria finalmente preso.Molina mistura reminiscências pessoais com factos reais: "Passei demasiadas horas imerso na sua vida, dias inteiros, desde que cheguei a Lisboa." Molina tenta imaginar Ray à deriva na capital: um americano pobre, racista, alegadamente sem amigos ou qualquer espécie de contactos em Portugal. Faz isso à boleia da experiência de jovem escritor de visita a Lisboa, em 1987. Terreno escorregadio: dose elevada de autobiografia, dose residual de ficção e "reportagem", nos interstícios uma da outra.O narrador, Molina himself, cita autores, filmes, actrizes, realizadores, músicos, canções, exegeses de Nabokov, lembranças de Juan Carlos Onetti a pretexto de Lolita, etc., sem que esse estendal de 'erudição' tenha relevância para a intriga. Não havia necessidade.A "pulcritude" de Lisboa é outro óbice. O retrato de Ray é contraditório. Não é plausível ver um fugitivo a encher a bagagem com livros. Um homem que nem tinha a noção de quem era Luther King. Matou-o porque era negro, e os tribunais do Tennessee tendiam a ser benevolentes com assassinos de negros. Em suma, não faz sentido.Nota: 3 estrelasPonto de Fuga429 págs.