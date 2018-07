Crítica de cinema: Happy End

"Em parábola desinspirada do estado comatoso de uma Europa sem espaço para a tolerância e a solidariedade - descrevem-se os traumas e becos sombrios de uma família da alta burguesia reunida junto a Calais", escreve Pedro Marta Santos na sua crítica

Mesmo os cineastas superiores sofrem da síndrome dos melhores futebolistas do planeta: há fases de baixa de forma. Happy End é uma delas para o austríaco Haneke, que tem metodicamente dissecado nas últimas três décadas, com a frieza dos cirurgiões de talento (por alguns confundida com niilismo), a natureza animal e autofágica da espécie.

Em parábola desinspirada do estado comatoso de uma Europa sem espaço para a tolerância e a solidariedade - descrevem-se os traumas e becos sombrios de uma família da alta burguesia reunida junto a Calais, onde a crise dos refugiados explode entre miséria e arame farpado -, há um desfile de vedetas europeias (Huppert, Trintignant, Toby Jones, Mathieu Kassovitz) e pulso fraco, disfarçado de humor negro, onde costuma haver mão segura e implacável.



Nota: 2 estrelas e meia



Michael Haneke

Ale./Fra. • Drama • M14 • 107m

Com Jean-Louis Trintignant e Isabelle Huppert