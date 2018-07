Crítica de cinema: Titã

"Tudo descamba depressa numa versão às três pancadas do mito de Prometeu", escreve Pedro Marta Santos

Para fãs hardcore de ficção científica, até nem começa mal: em 2048, com a Terra consumida pela guerra e por desastres ecológicos, a única chance de sobrevivência dos humanos é mudarem-se para Titã, lua de Saturno; a solução não é alterar as condições vitais desse satélite mas fazer um reset, em rápida mutação genética, à própria espécie. Porém, tudo descamba depressa numa versão às três pancadas do mito de Prometeu, com a cobaia - estrela do projecto, o ex-militar na Síria Rick Janssen (Sam Worthington de Avatar), a transformar-se em mutante indomável, fazendo frente ao seu "criador", um malévolo cientista (Tom Wilkinson). O epílogo em Titã é indescritível.



Nota: 1 estrela



Lennart Ruff

EUA/Grã-Bretanha • Fic. Científica • 97 m

Com Sam Worthington e Taylor Schilling