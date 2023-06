Cinco livros novos para pôr na mala das férias

Dos thrillers a literatura infanto-juvenil que também serve a adultos, de vencedoras do Pulitzer a novos autores escandinavos.



Há muitas novidades nas livrarias para levar para as férias de verão, obras frescas que podem ser lidas em casa ou na rua, no campo ou na praia. Fomos percorrer o calendário recente de lançamentos e encontrámos cinco sugestões para o seu verão.



Nós Contra os Outros, de Frederik Backman



É uma história sobre desporto e conflito, se a resumirmos ao óbvio. Mas a destreza do sueco Backman, que se estreou em 2012 com Um Homem Chamado Ove - adaptado ao cinema, deu origem, em 2015, a um filme nomeado para dois Óscares e mais tarde a um remake americano com Tom Hanks como protagonista -, transforma-a num trajeto que vai muito além da narrativa linear sobre uma equipa de hóquei.



Tudo decorre na comunidade de Björnstad, um pequeno lugar no meio da floresta, que será abalado por um terrível acontecimento. O livro é uma espécie de sequela de Beartown, romance publicado originalmente em 2016 (em Portugal, em 2021) que foi adaptado a televisão numa recomendável minissérie que chegou a estar disponível na HBO Portugal.