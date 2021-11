Black Friday: descubra como se proteger das 'fraudes' e quais os melhores descontos

Descubra as principais ofertas nas cadeias de tecnologia e eletrodomésticos - e como compará-las, para nunca ficar a perder, graças à ferramenta da DECO que ajuda os consumidores a descobrir se os produtos estão mesmo com mais baratos.

A julgar pelos grandes anúncios de descontos à porta das lojas, a Black Friday é, de longe, a melhor altura do ano para comprar as componentes mais caras da casa - geralmente, tecnologia e eletrodomésticos. Grandes cortes de 50, 60, 70% são divulgados com grandiloquência, e a oportunidade de encontrar produtos desta gama a metade do preço ou menos parece, por vezes, demasiado aliciante para recusar.