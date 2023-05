Como a Netflix pode tornar o ciclismo na próxima Fórmula 1

Depois do sucesso de "Drive to Survive" ter gerado uma legião de fãs na Fórmula 1, a Netflix aposta numa série sobre os bastidores da Volta à França do ano passado. Com todo o drama garantido, chega daqui a pouco mais de um mês.

Formula 1: Drive to Survive, Break Point, Full Swing, Make or Break. Ao longo dos últimos anos, foram várias as séries que, levando desportos aparentemente menos mainstream (da fórmula 1 ao ténis, passando pelo golfe e pelo surf) para o universo televisivo, geraram novos fãs.



O sucesso televisivo foi variável - nesse campeonato, ninguém bate Drive to Survive - mas no formato há um elo em comum. Em todas estas séries, mostrar os bastidores de um desporto ajudou a torná-lo mais interessante aos olhos dos espectadores. Tudo parece conjugar-se agora para que o próximo desporto a ganhar novos fãs seja o ciclismo. E bastam 60 segundos para fazer o prognóstico.





A carregar o vídeo ... O trailer oficial de 'Tour de France: Unchained'





Jonas Vingegaard, corredor dinamarquês da Jumbo–Visma que superou o esloveno Tadej Pogacar, já vencedor do Tour por duas vezes e que aos 24 anos parece quase invencível. A série retratará o dia a dia de uma grande competição de ciclismo, com todo o esforço que implica - e com as quedas, as lesões, as frustrações, a exaustão e as vitórias de superação que lhe são inerentes.



Drama não faltará, portanto, em episódios que, segundo a publicação especializada Cycling News, vão mostrar sobretudo o interior das equipas Jumbo-Visma (do vencedor da prova), Ineos Grenadiers, Groupama-FDJ, EF Education-EasyPost, Alpecin-Fenix, Bora-Hansgrohe e AG2R Citroën Team ao longo das três semanas de duração do Tour.



O sofrimento dos corredores durante a Volta a França de 2022, retratado numa imagem Gonzalo Fuentes / Reuters

Jonas Vingegaard.

Há dias, a Netflix desvendou um trailer de uma série que chegará à plataforma de distribuição e exibição de filmes e séries em streaming daqui a pouco mais de um mês, a 8 de junho. Intitulada Tour de France: Unchained, foi feita pelos produtores de Formula 1: Drive to Survive e parece ter todos os condimentos para cativar os amantes de ciclismo que existem por todo o mundo. E, é claro, dar a este desporto novos fãs.Trata-se de uma série documental em oito episódios, que irá mostrar os bastidores da Volta à França em bicicleta do ano passado (2022). Descrita no minuto que dura o trailer como "a corrida mais dura do mundo", é a prova rainha do ciclismo de estrada, obrigando a um esforço hercúleo e quase sobrenatural de quem participa. Ao todo, o percurso teve mais de 3 mil quilómetros (3.328, mais exatamente) e participaram 176 ciclistas, agrupados por diferentes equipas."O Tour de France é muito simples: queima. Ficas sem respiração", ouve-se uma voz dizer ao longo de trailer. "Vocês são soldados. Vocês são guerreiros. Pões o número [dorsal] e tornas-te um homem diferente", diz-se ainda - neste caso, quem o afirma é o team manager da equipa Groupama-FDJ, Marc Madiot.Neste caso não há suspense ou spoilers, não é segredo como a Volta à França do ano passado terminou: a classificação geral foi vencida porSegundo a Cycling News, Tadej Pogacar (segundo classificado da geral na prova) e a sua equipa, a UAE Emirates - de que faz parte também o português João Almeida, ainda por se estrear no Tour -, não estão diretamente envolvidos na série.Os bastidores da equipa ao longo da prova não surgirão, após a UAE ter manifestado preocupação quanto à forma como a equipa e os seus patrocinadores seriam retratados no ecrã. Apesar de tudo, será impossível que as referências à UAE não surjam ao longo dos oito episódios, até pela dura batalha que esta equipa travou na estrada com a Jumbo-Visma de