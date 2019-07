Ultimamente, não tem havido falta de oportunidades de o ver na "cidade mais global do mundo", como ele próprio lhe chama: mudou-se para Lisboa no início do ano, revesando-se entre a Mouraria, o Bairro Alto e os Anjos, sempre de forma semitemporária. Já viveu em muitos países ("em Nova Iorque não encontrei a diversidade que existe aqui!", aponta), mas gosta especialmente da capital portuguesa porque, "apesar do movimento, estás sempre perto do silêncio", o que lhe faz lembrar o seu Rio de Janeiro natal, "antes de ficar cheio, poluído, violento". Em São Paulo - confessa - "sentia-me mais longe de casa do que aqui".



Já estava a gravar aquele que será o sucessor de Cícero & Albatroz, o quarto álbum, quando chegou a Portugal, mas revela que, uma vez cá, o processo de escrita e gravação "foi ficando cada vez mais lento; comecei a pensar duas vezes e a degustar o que estava a fazer". Livrando-se de "prazos e metas", conta que passou a encarar a música "menos como um livro, com uma grande coesão temática", como fez nos discos anteriores - além de Cícero & Albatroz (2017), A Praia (2015), Sábado (2013) e Canções de Apartamento (2011) - e mais "como se fosse uma banda sonora dos meus dias, uma influência direta de viver em Lisboa".



Mesmo que ainda estejamos a boa distância do quinto álbum, Cícero dá-nos uma ideia do estado de espírito que quer que o disco reflita: o de "desapego total e uma paz séria, sóbria".



Compara-o com "a busca romântica, idílica" dos seus tempos de juventude "por um lugar no mundo e um grande motivo de vida"; hoje, acredita que "o mundo é muito grande, cada um tem a sua vida e eu não sou mais importante do que ninguém - a minha paz interna é o que importa".



A reflexão passa também pelo estado atual do Brasil, "o país com a maior riqueza humana do mundo" mas cujo "pensamento político é baseado na ideia do Estado contra o povo, como se um não fosse uma continuação e não tivesse a obrigação de servir os interesses do outro". Isso "gera sempre tensão, e o povo fica desamparado", o que não deixa de ser, para o cantor, o reflexo de "um país muito novo, que sofre ainda com problemas de adolescência", mas cuja arte - refere "a música maravilhosa, a pintura que vai sendo descoberta e o cinema cada vez melhor" - reflete o brilho da sua população.



O tema da arte face à adversidade remete para a altura da Tropicália contra a ditadura militar, os "tempos áureos de Dorival [Caymmi], Chico [Buarque] e Caetano [Veloso], em que se colaborava o mais possível e se jogava a favor e não contra". O discurso de Cícero não é, porém, derrotista: "Com a democratização da produção e da distribuição de música, há mais vozes a levantar-se, de grupos sociais que não tinham uma voz antes - gays, trans, mulheres, famílias não convencionais - e com mensagens diferentes e chocantes, coisas desagradáveis de ouvir para muita gente. Se todos falam sobre as questões que os afetam, deixa de haver porta-voz. Passa a haver milhares de pessoas a falar, para milhares de pessoas a ouvir."



Cícero: voz e violão

Aud. Carlos Paredes, Lisboa

2 e 3/7 • 21h30

Casa da Criatividade, São João da Madeira

4/7 • 22h

Banhos Velhos, Caldas das Taipas

5/7 • 22h

Museu do Abade de Baçal, Bragança

2 e 3/7 • 22h

€3 a €15

De todos os aspetos da vida de Cícero Rosa Lins, o movimento parece ser o mais proeminente. "Eu faço isso em todos os aspetos: mudo a mobília da minha casa de lugar, mudo de bairro, de cidade, de ambiente..." Para o músico nascido no Rio de Janeiro há 33 anos, "a mudança é a melhor forma de resolver problemas", provável motivo pelo qual, após quatro álbuns em nome próprio e (no mínimo) outras tantas passagens por Portugal, tem andado a experimentar novos formatos ao vivo.De 2 a 6 de julho apresenta, duas vezes em Lisboa, em São João da Madeira, Caldas das Taipas e Bragança, um formato a solo "de voz e violão, mais didático, em que a palavra tem outro destaque e os arranjos das canções são substituídos por camadas" construídas com a ajuda de pedais. Diz que "alternar as formas de apresentar as músicas abre portas criativamente" e que, como público, "ficaria entediado se voltasse a ver o mesmo espetáculo que trouxe o ano passado". Acha "bonita esta ideia de ser um artista capaz de estimular várias experiências distintas" e acrescenta, brincando, que "é sempre mais uma razão para voltar a tocar em Lisboa".