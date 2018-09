Festival Todos chega à Graça

São Vicente é o novo bairro lisboeta em que se instala esta festa, que cumpre 10 anos de trabalho artístico, próximo das comunidades. De quinta a domingo, há música, teatro, exposições e muito mais – em nome do encontro de culturas

Celebrando a sua 10.ª edição, o festival Todos – Caminhada de Culturas, que de três em três anos muda de bairro, em Lisboa, indo à descoberta de um novo território da cidade, chega esta quarta-feira, 20 de Setembro, à Graça – mais concretametente ao bairro de São Vicente e seu entorno, Campo de Santa Clara incluídos.



Mantendo "a missão de ir ao encontro do outro, de criar através das artes, diálogos interculturais, interreligiosos e intergeracionais", o festival cruza um programa de arte contemporânea internacional, de visitas a espaços extraordinários que escondem aspectos da História de Portugal e da gastronomia do mundo confeccionada por estrangeiros que estão a chegar, a partir e a residir em Lisboa.



Até domingo, 23 de Setembro, a festa é dedicada a São Vicente, ele mesmo estrangeiro, e ainda assim patrono desta freguesia e diocese de Lisboa – são quatro dias para a palmilhar e nela encontrar espetáculos de novo circo a dialogar com a feira da ladra, com a Voz do Operário, teatro, dança, música, performance, em palácios, armazéns, conventos, salões de festa antigos, ver fotografia feita por fotógrafos portugueses atraídos pelo mundo que o bairro contém, a infância intercultural ou o universo militar.



Descubra o programa completo:



CONCERTOS:



ORQUESTRA TODOS

Maestro: Mario Tronco Diretor Musical: Pino Picorelli

Músicos de: Brasil, Cabo Verde, Espanha, Itália, Guiné-Bissau, Argentina, Alemanha, Reino Unido, Índia, Portugal

Salão de Festas da Voz do Operário – Rua da Voz do Operário, 13

20/9, quinta-feira, 22h

Grátis

FADO BICHA

Fado por Lila Fadista e João Caçador

Jardim Botto Machado

21/9, sexta-feira, 21h30

Grátis

VIOLONS BARBARES

Músicos de: Mongólia, Bulgária, França

Mosteiro de São Vicente - Claustro

22/9, sábado, 21h30

€3

ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO CREDO

Músicos de: Itália, Portugal

Panteão Nacional

23/9, domingo, 18h30

Grátis

TEATRO:

DO BOSQUE PARA O MUNDO, de Miguel Fragata e Inês Barahona

Escola Secundária Gil Vicente - Rua da Verónica

21/9, sexta-feira, 10h / 14h

22/9, sábado, 15h30 / 17h30

23/9, domingo, 15h30 / 17h30

€3

MILHO POR PEIXE, de Júnior e Arantxa Joseph

Mercado de Santa Clara – Campo de Santa Clara

21/9, sexta-feira, 11h / 15h

22/9, sábado, 16h / 18h

23/9, domingo, 16h / 18h

Grátis

VALA COMUM, por Andresa Soares (direção artística)

Escola Básica de Santa Clara - Auditório

20/9, quinta-feira, 20h30

21/9, sexta-feira, 20h30

22/9, sábado, 20h30

€3



ENTREVISTAS, de Tiago Cadete

Palácio Sinel de Cordes – Trienal de Arquitectura

22/9, sábado, 16h / 18h

23/9, domingo, 16h / 18h

€3

PERFORMANCE:



CINETEATRO MARIA FLAMINGA, por Hellen Ainsworth

Jardim Botto Machado

21/9, sexta-feira, entre as 11h e as 13h e entre as 17h e as 18h30

22/9, sábado, entre as 15h e as 18h

23/9, domingo, entre as 15h e as 18h

Grátis

DANÇA CONTEMPORÂNEA:



PONTO ÓMEGA, de Madalena Victorino e Ricardo Machado (criação)

Futura Cafetaria - Palácio Sinel de Cordes - Trienal de Arquitectura

22/9, sábado, 15h / 15h30 / 17h / 17h30

23/9, domingo, 15h / 15h30 / 17h / 17h30

€3

VIAGEM SENTIMENTAL, de Francisco Camacho

Sala dos Gessos e Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento

20/9, quinta-feira, 21h

21/9, sexta-feira, 21h

22/9, sábado, 21h

Grátis

TEATRO DE RUA:

KAMCHÀTKA Catalunha

Mercado de Santa Clara (11h)

Largo da Graça (15h)

22/9, sábado

Grátis



NOVO CIRCO:

PLUS HAUT, Barolosolo França

Salão de Festas - Voz do Operário – Rua da Voz do Operário, 13

21/9, sexta-feira, 21h

22/9, sábado, 21h

23/9, domingo, 17h

€3

LES ÉTOILES, Les Colporteurs França

Panteão Nacional (entrada principal e traseiras)

21/9, sexta-feira, 19h

22/9, sábado, 11h30 / 12h15 / 17h / 18h / 18h45

23/9, domingo, 15h30 / 16h15 / 17h

Grátis

CONVERSA COM CRIANÇAS

POR QUE É QUE HÁ UNS QUE GOSTAM MAIS DOS ESCUROS, E OUTROS MAIS DOS CLAROS?, de Temidayo Ezekiel Solomon, 10 anos, e Rita Pedro (criação), Alunos do 4º ano, Jardim de Infância e Escola Básica de Santa Clara (participação e co-criação)

Ginásio da Escola Básica de Santa Clara

20/9, quinta-feira, 10h (só para escolas)

21/9, sexta-feira, 15h

22/9, sábado, 15h30

23/9, domingo, 15h30

Grátis

CULINÁRIAS DO MUNDO:

Mesah - Grande Almoço no Jardim Todo o mundo

Jardim Botto Machado

23/9, domingo, 13h-18h

Grátis

FOTOGRAFIA – exposição:



São Vicente de Fora por Dentro, por João Tuna, Luís Pavão e Luísa Ferreira

Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento

20 a 23 set., 14h-19h

Grátis