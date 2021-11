Brit Bennet: "Gosto de enfrentar o desconforto quando escrevo"

A cidade de Mallard é uma criação de Brit Bennett inspirada em histórias que a mãe lhe contava – tem pessoas com uma cor de pele concreta e regras e obsessões muito específicas. É de lá que, no arranque de A Outra Metade, segundo romance da autora, fogem as gémeas Vignes. Desiree e Stella conhecerão destinos bem diferentes e é sobre esses dois caminhos – nunca em paralelo – que o livro conta uma história dos Estados Unidos da segunda metade do século XX, que se sente muito presente.



Publicado no verão de 2020, A Outra Metade surgiu em 25 listas de Melhores do Ano da imprensa norte-americana e teve direito a corrida aos direitos de adaptação para televisão. A HBO venceu.