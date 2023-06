Alijó: entre a paisagem, a arte, a gastronomia e o vinho

Fizemos uma surpreendente viagem que começou no planalto e terminou numa descida até ao rio Douro. Ainda passámos por Favaios, onde há mais do que só vinho.

A vista do miradouro do Ujo, em Alijó, para o vale do Tua

Estamos no Alto Douro Vinhateiro. O planalto ergue-se a cerca de 600 metros de altitude, os solos são de granito e a paisagem difere daquela que se vê nas margens do rio Douro. Por aqui há vinha por todo o lado, não existissem mais de 1.600 produtores. E começamos bem a viagem: mal chegamos à Adega Quanta Terra, somos recebidos com um brunch transmontano, com a alheira de Mirandela representada de várias formas, apenas grelhada, com cogumelos, em croquetes e confitada.