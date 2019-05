Projeto Guitarras ao Alto de volta ao Alentejo

Bruno Pernadas e Mário Delgado são os protagonistas da edição deste ano, que é já a quinta, da digressão Guitarras ao Alto, que percorre o Alentejo entre 24 de maio e 1 de junho, em quatro palcos representativos do património arquitetónico da região.Será, como de costume, um encontro inédito de duas gerações de músicos que se unem pelo amor à guitarra. Juntos, Pernadas e Delgado vão criar nova música, que será apresentada em exclusivo no Crato a 24 de maio, em Estremoz a 25 de maio, em Avis a 31 de maio e, finalmente, em Marvão a 1 junho, sempre com bilhetes a €5.Idealizado também com o intuito de divulgar o melhor do Alentejo, o evento associa os concertos a produtos da região: no caso, os vinhos Nunes Barata, de Cabeção/Mora, prontos para o público brindar.