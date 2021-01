As histórias deste jornalista são inventadas, mas não são fake news. Tudo o que o Repórter X quer é escrever e soltar a sua fervilhante imaginação. Não quer enganar, mas sim tornar a vida emocionante quando fala da mendicidade, da cocaína nos bastidores dos cabarés, de espiões que existem, mas com quem nunca falou, ou até da morte do "presidente-rei", Sidónio Pais. A mítica personagem lisboeta ajuda a refletir sobre o seu tempo louco, os anos 1920, entalados entre a monarquia e o salazarismo, em Cabaret Repórter X, um musical escrito e encenado por André Murraças no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa. A estreia antecipa-se às medidas ainda por conhecer do novo confinamento e há sessões terça e quarta-feira (12 e 13 de janeiro).Num dos cabarés de Lisboa, estamos perante um viveiro de histórias para Reinaldo Ferreira. "Este sítio é uma espelunca. Adoro!", diz Reinaldo, o Repórter X, interpretado por Miguel Raposo. Os artistas que conhece, a droga e os crimes de que ouve falar são o ponto de partida para reportagens que escreve de uma penada, incentivado pela cocaína."É um maravilhoso aldrabão", resume Murraças, que se interessou por esta figura mítica na adolescência. "É uma porta de entrada para os anos 20 e para a estética dos cabarés. É inacreditável o que se ganhou e o que se perdeu nos anos 20", diz o dramaturgo. Por aqui se vai à instauração e à decadência da Primeira República, à imprensa sensacionalista ou à comunhão de todas as classes sociais e artistas em ambientes de diversão noturna.Enquanto os diários discutem política, Reinaldo Ferreira quer mostrar ao mundo a vida dos marginais, que a sociedade não quer ver. "Apesar de inventar mil e uma histórias, nunca teve a intenção de desinformar, como acontece hoje com as fake news. Queria falar dos desprotegidos e entreter através da escrita", conta André Murraças, que mergulhou nos velhos jornais da Hemeroteca para conhecer a visão que o Repórter X tinha do seu tempo, através das suas próprias palavras.Para compor a época e a biografia do jornalista (e mais tarde argumentista e realizador de dois filmes), Francisco Goulão, Joana Manuel, João Duarte Costa e Mónica Garnel desdobram-se em várias personagens, enquanto cantam as letras, também de André Murraças. O formato musical para esta história apareceu "naturalmente". Afinal, este é o ambiente do brilho, da dança constante nos cabarés e da música nos cafés-concerto. Para o autor, o musical é, além disso, "o género da fantasia" por excelência e delírio é o que não falta às palavras deste repórter.