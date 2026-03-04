Sábado – Pense por si

Bárbara Tinoco marca digressão com teatro e sexteto de cordas para 2027

Lusa 04 de março de 2026 às 11:01
Bárbara Tinoco
Bárbara Tinoco Sérgio Lemos

A cantora portuguesa Bárbara Tinoco tem marcados para 2027 oito concertos de uma nova digressão "em formato de teatro", nos quais estará acompanhada por um sexteto de cordas, foi hoje anunciado.

Com o título "Tem Lá Uma Tristeza", a digressão é apresentada, em comunicado, como a "primeira vez que a artista sobe a palco com esta formação clássica, num espetáculo acústico, íntimo e poderoso, onde as canções ganham outra profundidade e as emoções respiram sem pressa".

A digressão tem passagem marcada para as Caldas da Rainha, em 13 de fevereiro, Almada, no dia 20 do mesmo mês, e Portalegre, no dia 27.

Em março de 2027, Bárbara Tinoco leva o espetáculo a Faro, no dia 13, para depois dar dois concertos em Lisboa, nos dias 26 e 27.

No dia 10 de abril, vai estar em Guimarães e no dia 17 na Figueira da Foz.

Os bilhetes vão ser colocados à venda no dia 18 de março.

"Tem Lá Uma Tristeza" é também o título do primeiro 'single' do próximo disco de originais de Tinoco, ainda sem data prevista.

Tinoco vai atuar esta semana, na sexta-feira e no sábado, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, em dois espetáculos já esgotados.

