Holland vs. Bell: Vêm aí dois filmes sobre Fred Astaire

Vêm aí dois filmes sobre Fred Astaire. Um deles é protagonizado por Tom Holland, o ator mais conhecido por dar vida ao Homem-Aranha nos últimos filmes da Marvel sobre o superherói. Será realizado por Paul King, que também dirigiu Paddington, e terá Lee Hall - que escreveu o filme Billy Elliot - no argumento.



E se Tom Holland encarnou Billy Elliot no musical do West End em Londres, agora terá quem protagonizou o filme sobre o rapaz bailarino também a dar vida a Fred Astaire. Jamie Bell é quem protagoniza o outro filme sobre Fred Astaire, e vai contar com a atriz Margaret Qualley como co-protagonista.







Reuters

Bell e Qualley vão contar a história de Fred Astaire e de Ginger Rogers, ao passo que no filme de Tom Holland, será contada a história de dois Astaire: de Fred e da sua irmã, Adele, com quem se lançou no mundo do espetáculo. Porém, foi depois de Adele se casar e desfazer o duo que Fred encontrou a fama - e mais tarde, protagonizou nove filmes com Ginger Rogers.O filme protagonizado por Jamie Bell será dirigido por Jonathan Entwistle, que realizou a série The End of the F*cking World.Nenhum dos filmes tem data de estreia prevista.