“Porquinha”. E se quem faz bullying desaparecesse?

14 de abril de 2022 Sofia Oliveira com Leonor Riso

As mais lidas GPS

A inspiração por trás desta história, apresentada nos festivais Sundance, San Sebastián e Sitges e nomeada para seis Goyas do Cinema Espanhol, é tão primordial quanto a própria existência humana: o medo. O do espetador, que se vê confrontado com uma curta mas intensa aventura, na qual a moralidade da figura central, Sara (Laura Galán), é posta em causa, mas também o de Carlota Pereda, realizadora espanhola que deu a Porquinha, a sua primeira longa-metragem, uma incontornável dose catártica.