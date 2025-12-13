Sábado – Pense por si

Ator de "A Máscara", Peter Greene, encontrado morto no seu apartamento em Nova Iorque

Causa da morte ainda é desconhecida. Ator tinha 60 anos.

O ator Peter Greene, conhecido pela sua participação em filmes como Pulp Fiction e A Máscara, foi encontrado morto no seu apartamento em Nova Iorque, confirmou o seu representante Gregg Edwards a alguns meios de comunicação social. Tinha 60 anos.

Apesar da causa da morte ainda ser desconhecida, a polícia acredita que não há indícios de crime. Sabe-se que atualmente o ator estava a trabalhar em diversos projetos para 2026, incluindo num documentário sobre a USAID - a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.

Greene nasceu em 1965, em Nova Jersey, e estreou-se na televisão na década de 1990, nomeadamente numa série policial intitulada Hardball. Anos depois, em meados da década de 1990, participou em dois filmes - os mais importantes da sua carreira. Foram eles: Pulp Fiction e A Máscara. Em ambos interpretou o papel de vilão.

Além destes, Peter Greene participou também em filmes como The Bounty Hunter, com Jennifer Aniston, Under Siege 2, The Usual Suspects e From Thief to Cop

Segundo Gregg Edwards, “ele importava-se profundamente com causas humanitárias e era um amigo leal". "Vai fazer muita falta”, lamentou.

