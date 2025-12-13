Motores quentes, noites longas, chuva e nevoeiro. Eis 5 cuidados para proteger os gatos de exterior no inverno

Conheça os principais perigos e descubra como reduzir os riscos sem prender o seu felino em casa.

Gatos que têm acesso ao exterior adoram explorar, subir muros, caçar insetos e fazer patrulhas pelas redondezas. Mas no inverno, essa liberdade traz alguns riscos extra que muitos tutores não imaginam, como frio intenso, chuva, noites mais longas (e escuras) e muitos esconderijos perigosos, como motores de carros.

Não, não é preciso transformar o teu gato num prisioneiro de sofá, mas vale a pena adaptar a rotina de inverno para o manter mais seguro. Aqui ficam 5 cuidados essenciais para gatos de exterior na época fria.

1. Atenção redobrada aos carros (especialmente motores)

No frio, muitos gatos procuram calor em sítios perigosos. Debaixo de carros, dentro das cavas das rodas ou, pior, em cima do motor, entrando pelo capô. Quando o carro liga, o risco de ferimentos graves ou morte é real. Por isso, antes de ligar o carro, bata com a mão no capô ou faça um pequeno ruído para o possível gato sair. Um gesto de segundos que pode salvar vidas.

Conheça as restantes sugestões no site do Pets and Company