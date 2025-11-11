Morreu o ator Tatsuya Nakadai, uma das principais figuras do cinema japonês

Ator que se destacou no épico e no drama mais contido tinha 92 anos e foi um dos atores mais prolíferos da segunda metade do século XX.

O ator Tatsuya Nakadai morreu aos 92 anos num hospital no Japão. Ao longo de uma carreira que conta com mais de cem títulos no cinema, destacam-se as suas colaborações com o realizador Akira Kurosawa, um dos mais importantes da segunda metade do século XX.

Um dos seus papéis mais emblemáticos foi num filme de Kurozawa, Ran. Em 1985 Nakadai desempenhou o papel principal na adaptação que o realizador japonês fez da peça Rei Lear, de William Shakespeare. Mas antes tinha já interpretado o papel principal na trilogia anti-guerra Ningen no Joken ("A Condição Humana"), realizada por Masaki Kobayashi. Foi também o ator principal no filme Kagemusha (A Sombra do Guerreiro), de Kurozawa, de 1980, ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes.

De acordo com uma atriz da companhia de teatro Mumeijuku, fundada por Nakadai em 1975, e citada pelo jornal norte-americano The New York Times, o veterano do cinema japonês morreu de pneumonia.