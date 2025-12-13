França vence Festival da Eurovisão Júnior. Portugal ficou em 13º lugar

França venceu este sábado (13) a final da Eurovisão Júnior, que se realizou em Tbilisi, na Geórgia. Lou Deleuze levou o tema Ce Monde e conseguiu conquistar 248 pontos. Já Portugal, que foi representado por Inês Gonçalves com o tema Para Onde Vai o Amor, ficou em 13º lugar, com 73 pontos.

Em segundo lugar ficou a ucraniana Sofia Nersesian, com 177 pontos. Anita Abgariani, da Geórgia, ficou em terceiro com 176 pontos, ao levar a canção Shine Like a Star.

Esta é já a 23ª edição da Eurovisão Júnior. Este ano, Israel não participou, tendo poupado algumas dores de cabeça à União Europeia de Radiofusão (UER). No concurso participaram 18 países.

Esta foi a quarta vez que França venceu o festival da Eurovisão Júnior. O país participou apenas nove vezes porque, embora tenham feito parte do grupo fundador do festival, em 2004, retiraram-se um ano depois e o mesmo aconteceu em 2018. Ainda assim, o histórico de prémios é impressionante: venceram o concurso em 2020, 2022 e 2023, somando-se agora mais uma vitória em 2025.

Lou Deleuze é cantora e atriz e ficou conhecida depois de ter participado em programas como La France à un incroyable talent - a versão francesa do Got Talent.

O concurso deste ano contou com a participação da Albânia, Arménia, Azerbaijão, Croácia, Chipre, França, Geórgia, Irlanda, Itália, Malta, Montenegro, Países Baixos, Macedônia do Norte, Polónia, Portugal, San Marino, Ucrânia e Espanha. Para Montenegro, Croácia e Azerbaijão.