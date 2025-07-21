Associação Narrativa cria prémio dedicado à Fotografia contemporânea

O novo prémio, com um valor monetário de 3.500 euros (a que acresce uma exposição no espaço que serve de sede à associação), pretende "valorizar a fotografia"

A associação cultural Narrativa, em Lisboa, criou um prémio nacional dedicado à Fotografia contemporânea feita por autores residentes em Portugal, foi esta segunda-feira anunciado.

O Prémio Narrativa -- Fujifilm pretende "valorizar a Fotografia, divulgando projetos inéditos de autores com percurso em fase inicial ou consolidada, residentes em território nacional, com idade igual ou superior a 18 anos", descreve a Narrativa, que é um espaço cultural, galeria eatelierfundado em Lisboa pelo premiado fotojornalista Mário Cruz.

De acordo com o regulamento, as candidaturas a esta primeira edição do Prémio Narrativa vão decorrer no mês de setembro e o júri anuncia o premiado a 1 de novembro.

O prémio tem um valor monetário de 3.500 euros e inclui uma exposição individual na Narrativa, em Lisboa, em janeiro de 2026. O júri poderá ainda atribuir até duas menções honrosas.

"Os projetos fotográficos submetidos deverão ser originais e inéditos, não podendo ter sido anteriormente premiados, publicados ou expostos", refere a organização.

Segundo o regulamento, as imagens a concurso "devem ser obtidas através de meios fotográficos" e não é permitido o uso de ferramentas de Inteligência Artificial.

A Narrativa é um projeto desenvolvido desde 2018 pelo fotojornalista Mário Cruz, dedicado à valorização e divulgação da fotografia contemporânea, em particular portuguesa.

Em 2022 foi inaugurado em Lisboa o espaço Narrativa, com galeria e biblioteca, que se tornou num ponto de encontro dedicado à Fotografia, com acolhimento de exposições, oficinas, debates, ações de formação e lançamentos editoriais.

Em 2023, a Narrativa tornou-se numa associação sem fins lucrativos, contando com vários fotógrafos e fotojornalistas entre os fundadores.