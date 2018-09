Aparato, memória e política - os U2 em 2018

Começou mal a fase europeia da digressão dos U2, que passa domingo e segunda, 16 e 17 de Setembro, por Lisboa: Bono perdeu a voz no concerto de Berlim, a 31 de Agosto. Dias depois, em Colónia, lá mostrou o que a Altice Arena irá ver

Dois acontecimentos marcaram profundamente a infância e a juventude do vocalista e líder dos U2, Bono Vox: a morte prematura da mãe e a bomba do IRA que atirou um carro pelos ares na sua Dublin natal, em 1974. Foram os pontos de partida de Songs of Innocence, o álbum que a banda editou em 2014, em tom de viagem emotiva ao passado, toda em torno da memória, a que deveria seguir-se de imediato - como anunciaram - Songs of Experience, retrato de um monstro do rock desencantado com o mundo, que acabou adiado para o final de 2017. Como duas faces de uma mesma moeda - trabalhadas à base do íntimo do próprio Bono -, iriam unir-se numa digressão que já era para ter corrido o mundo, ao estilo da Zoo TV Tour - a que passou pelo Estádio de Alvalade em 1993, a estreia dos U2 em Portugal, juntando (com muito aparato) as canções de Achtung Baby e Zooropa. Só que o festejo dos 30 anos de The Joshua Tree, o histórico álbum de 1987 produzido por Daniel Lanois e Brian Eno que continha êxitos como With Or Without You e Where the Streets Have No Name, impôs-se e tomou-lhes 2017 - de Maio a Outubro. Foi um êxito retumbante, mas não passou por Portugal, o que significa que os fãs nacionais, que esgotaram as duas datas (16 e 17 de Setembro, domingo e segunda) na Altice Arena, em Lisboa, e não os vêem desde o concerto de 2010 em Coimbra, serão dos mais sedentos de êxitos que a banda encontrará na Europa.



Não se sentirão defraudados, como poderia acontecer se os U2 seguissem o alinhamento que estrearam em Maio em Nova Iorque, muito centrado nos álbuns (os últimos de originais), que dão nome a esta Experience + Innocence Tour. A julgar pela setlist do concerto de Colónia, a 4 de Setembro, o primeiro da fase europeia da digressão a ter corrido bem (em Berlim, o líder perdeu a voz, o que o obrigou a encurtar a actuação num dia e cancelá-la no seguinte), vai ser um reencontro feliz - talvez não pelo arranque, notoriamente político, ao som de um It's a Beautiful World acompanhado de vídeos a apontar ditadores (e aspirantes) - do fictício de Chaplin, inspirado em Hitler, a Kim Jong-un e Donald Trump - para desaguar numa mensagem de defesa dos refugiados.



Só depois é que os dois palcos da arena (um deles redondo, no meio da plateia), ligados por um túnel transparente, tornado pano de projecções ao longo do megaconcerto (a mostrar, mais uma vez, que a nível de aparato e tecnologia os U2 são imbatíveis), se iluminam, com Bono (teatral como sempre, a assumir diferentes personagens, diabo incluído, para pôr o dedo nas feridas da humanidade), The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. a surgir atrás de trincheiras, a interpretar The Blackout, um dos temas recentes de um alinhamento com bem-vindas passagens pelas décadas de 80 e 90, as que deles fizeram "a maior banda de rock do mundo" - de I Will Follow a Sunday Bloody Sunday e de New Year's Day a One ou Pride (In The Made Of Love), em jeito de hino contra o neofascismo.