Crítica de cinema: Juliet, Nua

"Está longe de reinventar a roda mas respeita a inteligência do espectador, oferecendo o palco à graça dos seus protagonistas", escreve Tiago R. Santos

Os méritos de Juliet, Nua começam na página do livro. Baseado num romance de Nick Hornby, o mesmo de Alta Fidelidade, e com argumento adaptado por Jim Taylor (o escritor habitual de Alexander Payne) e Tamara Jenkins (sua mulher, autora e realizadora do óptimo Os Savages), em conjunto com Evgenia Peretz, esta comédia romântica é um projecto familiar em todos os melhores sentidos: está longe de reinventar a roda mas respeita a inteligência do espectador, oferecendo o palco à graça dos seus protagonistas. Byrne é Annie, casada com Duncan (O'Down) que é obcecado por Tucker Crowe (Hawke), um cantor com quem Annie estabelece contacto na Internet. Um agradável filme de Verão.



Nota: 3 estrelas e meia



De Drew Pearce

EUA • Acção • M16 • 94 m

Com Jodie Foster, Sterling K. Brown e Jeff Goldblum