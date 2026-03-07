Alerta Lagarta do Pinheiro. Conheça a 'bomba biológica' que ameaça cães e gatos

Os meses de janeiro a maio exigem vigilância redobrada nos passeios junto a pinhais e parques com cedros. Saiba porquê.

A chegada da primavera traz consigo um perigo silencioso e muitas vezes fatal para os animais de estimação que frequentam zonas de pinhais: a lagarta do pinheiro, também conhecida como processionária. Este inseto, que deve o seu nome ao hábito de se deslocar em fila indiana pelo solo, possui cerca de 120 mil pelos urticantes que funcionam como autênticas setas venenosas. Quando se sentem ameaçadas, as lagartas libertam estes pelos, que contêm uma proteína tóxica chamada taumetoeína, capaz de provocar reações alérgicas graves e necrose dos tecidos em cães e gatos que, por curiosidade, tentem cheirar ou lamber estes pequenos invasores.

