"Ajudar está na moda": Coletes da Médicos do Mundo no Primavera Sound vão a leilão

Os coletes dos Médicos do Mundo foram reinterpretados por 'designers' portugueses e vão ser leiloados a favor daquela organização, mas antes podem ser experimentados e fotografados para as redes sociais no Primavera Sound que arranca esta quinta-feira no Porto.Em comunicado de imprensa, os Médicos do Mundo (MdM) anunciaram hoje que durante o festival de música NOS Primavera Sound, que decorre de hoje a sábado no Porto, vão colocar em marcha a ação "Help is the trend" (Ajudar é a moda) e que passa por expor no 'stand' da organização de médicos os coletes recriados pelos 'designers' portugueses Carla Pontes, David Catalán, Katty Xiomara e Luís Carvalho.Durante o festival de música, os visitantes e 'influencers' (influenciadores) vão ser desafiados a tirar fotografias vestindo os coletes reinventados pelos quatro 'designers' e depois de captada a 'selfie' poderá ser publicada na rede social da Internet Instagram sob a hashtag #Helpisthetrend.Cada colete redesenhado vai ter uma etiqueta que aborda a missão, causa ou projecto da organização em Portugal e no mundo.O objectivo da acção "Help is the trend" é desafiar o público do festival a "doar selfies no Instagram com os coletes da organização recriados por vários estilistas nacionais", tornando o "ato de ajudar numa moda".Os coletes foram reinventados com aplicações, rasgões, bainhas, mangas compridas ou lantejoulas, não existindo "limites à criatividade", mas mantendo o logótipo da MdM e tendo em conta os temas trabalhados pela instituição de médicos, como África, Pessoas Sem Abrigo, Ajuda Humanitária, Emergência e Apoio Medicamentoso.Depois de passarem pelo Primavera Sound, as peças de vestuário vão ser leiloadas a favor da MdM.O festival Primavera Sound arranca esta quinta-feira no Parque da Cidade, no Porto, com três dias de música de dezenas de artistas internacionais, com destaque para Lorde, ACÇÃO Rock e Nick Cave & The Bar Sedes.Na sétima edição, em que o recinto conta com quatro palcos, a cantora pop neozelandesa, o 'rapper' norte-americano e o músico australiano são os cabeças de cartaz da edição portuguesa de um festival que também se realiza em Barcelona, Espanha, com programação diferente. Mas há outros nomes, como The War on Drugs, Mogwai, Jamie XX, Father John Misty ou The Breeders, entre muitos outros.O grande destaque do primeiro dia vai para a cabeça de cartaz Lorde, a apresentar "Melodrama" (2017), o segundo álbum da carreira da cantora neozelandesa de 21 anos.