Adeus sorriso amarelo?

Carta aberta à minha higienista oral: dra., isto não é uma despedida (pelo menos da minha parte). É claro como a água (e os seus dentes) que há duas semanas ignoro as suas recomendações sobre o uso daquela pasta que há cinco anos me salvou a vida (acabando de vez com os pesadelos em que a minha dentição completa me caía aos pés) e que pelo menos uma vez por mês compro na farmácia e me custa os olhos da cara. Por questões profissionais, vi-me obrigada a testar um novo dentífrico. E não sei se a dra. vai gostar de ler isto.