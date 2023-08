A Melondrama da chef Ana Leão

A salada fresca da chef Ana Leão, decorada com melão e tomate-verde, faz parte da carta do restaurante O Marmorista, no Porto.

Nos anos em que viveu na Austrália, Ana Leão percebeu que o tomate-verde podia ser usado na cozinha e dava um twist fresco e ácido que contrastava bem com sabores doces, como o do melão. Chegada a Portugal, trouxe a novidade para as cozinhas por onde passou, até se ter fixado no Marmorista, no Porto, onde introduziu a Melondrama. A salada é ideal para levar para um churrasco de verão: é atrevida, fora do vulgar e não dá grande trabalho a preparar.