Depois do furacão, confusão no hospital

Five Days at Memorial, que foca a vida num hospital de Nova Orleães, nos dias que se seguiram ao furacão Katrina, estreia na AppleTV+.

É provável, com tanta oferta, a Apple TV+ lhe esteja a passar ao lado. Faz mal: o serviço tem estreado as melhores séries do ano, como Severance, Pachinko, Black Bird e, agora, Five Days At Memorial, uma minissérie dramática de oito episódios em torno do furação Katrina, em 2005.