Um acidente é o ponto de partida para a nova série espanhola da Netflix

As mais lidas GPS

Não conta um assalto como 'La Casa de Papel', nem nos leva à escola, como 'Élite': Alma, com estreia esta sexta, lida com o sobrenatural.

Sobrevivendo a um acidente de autocarro em que quase todos os colegas morrem, Alma acorda num hospital sem se lembrar de nada, nem sequer do seu passado. Desconhecendo a própria casa, os amigos e a família, começa a ter pesadelos e visões que não consegue entender. Serão fruto do trauma? Pura alucinação? Mensagens reais do Além? Ou será que o acidente nem aconteceu?