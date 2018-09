"A ópera não é uma coisa que só interessa a velhos"

Entrevista a Ramón Gener, divulgador musical com aclamadas séries para a televisão (como This is Opera) que procura desmistificar os clichés deste género artístico.

De todos os clichés associados à ópera, o que mais irritava o catalão Ramón Gener era o de que este género artístico se destinasse a um público mais velho. Para mostrar que não, o antigo cantor de óperas e operetas, que trocou os palcos dos teatros pelos púlpitos de conferências e palestras, concebeu e apresentou This is Opera, uma série para a televisão espanhola que se revelou um inesperado sucesso internacional - "culpa" do carisma do apresentador e do dinamismo electrizante que imprimiu ao programa.



Nele, Ramón entrevistou cantores, encenadores e directores de ópera. "Qualquer pessoa que nos ajude a ir além da narrativa de cada ópera e a descobrir o seu verdadeiro significado, porque para saber o que acontece, quando foi escrita ou quando estreou basta ir à Wikipedia", conta em entrevista exclusiva.



Em 2016, a RTP2 transmitiu os 30 episódios de This is Opera na sua versão inglesa, a mesma que está agora disponível para colecção, em fascículos, durante 30 semanas com a revista SÁBADO.



Como surgiu o seu interesse pela ópera?

A minha mãe é doida por ópera e costumava acordar-me com música de óperas quando era menino. Depois, quando fiz 18 anos, conheci a Victoria de los Ángeles, que foi uma das grandes sopranos de meados do século passado. Era muito famosa, cantava em todo o lado, mas vivia em Barcelona. Já eu costumava cantar em festas, só para entreter. Um dia, um amigo disse-me: "Tens uma grande voz e devias tentar fazer algo com ela, devias cantar". Mas eu, nessa altura, não queria cantar ópera de todo.



Porquê?

Estava um pouco saturado desta música que andava a ouvir desde criança. Já tinha desistido de tocar piano - aos 6 anos a minha mãe inscreveu-me no Conservatório de Barcelona, mas aos 11 já estava tão cansado de música clássica que lhe disse que não queria tocar mais. Desisti do Conservatório, de música clássica, de tocar piano, de ir ao teatro e comecei a ouvir rock e pop.



Mas acabou por cantar...

Esse amigo convenceu-me a ir a casa de Victoria de los Ángeles em Barcelona. Depois de lhe cantar Frank Sinatra e excertos de uma ópera, disse-me: "Escuta, se quiseres fazer algo com a tua voz, se quiseres aprender a cantar, eu própria te vou ensinar." Era uma oferta que não podia recusar... Ela convenceu-me a fazer algo com a minha voz. De forma resumida, foi assim que comecei no canto lírico.



E deixou de o fazer porquê?

Fiz muita coisas na vida. Fui cantor de ópera mas também estudei piano, Economia, Literatura, História da Arte... Muitas coisas. Nos últimos anos ganhava a vida a cantar, só que cheguei a um ponto da minha carreira em que percebi que não era suficientemente bom e desisti.



Em que momento percebeu que não era suficientemente bom?

É um assunto muito subjectivo... Lembro-me de muitos colegas me dizerem que não devia desistir, mas quando comecei a cantar nas grandes salas, com grandes elencos, percebi que não estava a cantar como imaginava que deveria cantar. Decidi fazer uma pausa de um ano para repensar tudo, talvez experimentar algo novo. Só que não o fiz porque surgiu logo a oportunidade de dar aulas. De repente, estava a fazer algo completamente novo, mas, ainda assim, relacionado com música e com ópera; sem subir a um palco para cantar mas estando à mesma em cima de um. Percebi que era melhor a falar em palco do que a cantar e comecei a dar aulas e conferências em universidades.



Como foi parar à televisão?

Um dia, depois de assistir a uma conferência, um tipo da televisão espanhola veio ter comigo e disse- -me que devia ter um programa sobre ópera. Respondi: "OK, mas gostava de fazer um programa não para as pessoas que vão à ópera, mas para aquelas que ainda não vão". Esse foi o ponto de partida: fazer algo para as pessoas que pensam: "Ópera? Não é para mim."



Quais são os preconceitos que procura combater?

Os grandes clichés andam à volta daquela ideia de não se saber como ir vestido ou o não saber em que momento se deve aplaudir, além da ideia de que ir à ópera seria algo antiquado. Tudo preconceitos que não deveriam existir porque a experiência de ir à ópera no século XXI está muito longe desta descrição.



Por falar no dress code, antes teve um programa chamado Òpera en texans (em jeans)...

Só o título era já uma declaração de intenções. Não é importante o modo de vestir. O que importa é a forma como se aborda a ópera. Tem de ser com o coração, não com a mente. Ópera são emoções.



Por isso fez um programa mais dinâmico e excitante do que à partida se poderia esperar?

Em This is Opera quis fazer uma série sem os preconceitos habituais, nomeadamente que a ópera é algo aborrecido que só interessa a velhos. Até porque não era isso que eu sentia. A ópera não é só música, também é teatro e todo um conjunto de emoções que sentimos quando assistimos a peças como La traviata ou La Bohème. Podemos aprender imenso com uma peça do grande repertório.



Tal como?

Se assistirmos à La traviata, não estaremos apenas a escutar a linda música composta por Verdi. O mais importante, para mim, é a história - real - de uma mulher que existiu no século XIX e que apenas procurava alguém para amar. Todas as pessoas precisam de amar e serem amadas... Esta é a história desta ópera, o que ela significa, e isto é tudo! Quando a vemos percebemos que, de certa forma, todos nós somos a La traviata. A peça fala-nos directamente. Se pensarmos na ópera desta forma percebemos que não é uma coisa aborrecida para idosos, mas que é para todos os que estão interessados em viver a vida.



As filmagens aconteceram sempre na Europa?

Sim, porque a ópera é algo que acontece sobretudo na Europa [risos]. Podíamos ter ido aos Estados Unidos, claro, mas se vamos falar de Händel, temos de ir a Londres. Se vamos falar de Wagner temos de ir à Alemanha. Paris é uma das cidades mais importantes em termos de ópera. Itália é incontornável e Espanha, bem, porque é onde estamos [risos]. Espero que da próxima possamos filmar também em Portugal. Seria fantástico.



A verdade é que Portugal não tem a ligação histórica à ópera ou a importância de países como a Itália ou a Alemanha. A seu ver, a que se deve isso?

Não faço ideia... Não consigo responder. É quase como em Espanha, onde não temos ópera mas algo parecido, a Zarzuela, que também mistura música com diálogos. Para mim, por exemplo, quando penso em Portugal e ópera o que me vem à cabeça é o Teatro São Carlos, em Lisboa, e a performance histórica de La traviata por Maria Callas e Alfredo Kraus [em 1958]. Foi uma das actuações mais memoráveis de sempre. Foi também a única vez em que o grande tenor espanhol Alfredo Kraus cantou com ela.



Leia a entrevista completa na edição de 13 de Setembro da revista SÁBADO, já nas bancas.