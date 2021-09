A história dos “pais” de Babar

As mais lidas GPS

Nas veias biográficas da família Brunhoff corre o fulgor e o sangue da primeira metade do século XX. A sua biografia, escrita pela jornalista Yseult Williams, chegou à edição portuguesa e lê-se num ápice.

Yseult Williams escreveu o livro em 2018, com o apoio da matriarca da família, Marion, então com 92 anos

A história real foi relatada pela avó Ida ou pelo marido, Philippe Bunau-Varilla, proprietário do Le Matin e um dos financiadores do Canal da Mancha. Ora, durante um safari no Congo Belga nos anos 1920, uma prima de Philippe matou um elefante, logo antes de descobrir que estava grávida e de jurar que jamais tocaria numa espingarda.