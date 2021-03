Rob Lowe: "Sinto-me concretizado"

Um bombeiro pode ser muitas coisas: sobrevivente, excecional, pai e com cuidado com a sua imagem. Rob Lowe é a estrela de 9-1-1: Lone Star, o spin-off de 9-1-1, cuja segunda temporada estreia a 29 de março na Fox Life, e falou com a SÁBADO sobre o papel.