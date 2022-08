Cinco razões para ir à Feira do Livro de Lisboa

Os Jardins do Palácio de Cristal, no Porto, celebram a poesia de Ana Luísa Amaral a partir de sexta feira. Já no Parque Eduardo VII, a feira começa já hoje e dura até 11 de setembro. Conheça os destaques da programação.

O que pode esperar da Feira do Livro de Lisboa em 2022?



1. Descontos

Em qualquer pavilhão e horário, encontra livros com preços convidativos, incluindo pelo menos um Livro do Dia, com 40% sobre o preço de capa. Mas é na Hora H, de 2.ª a 5.ª-feira, das 21h às 22h, que se fazem os melhores negócios, com a maioria das editoras a oferecer descontos mínimos de 50% em títulos com mais de 18 meses.